Зибанеджад: Буч стал топовым форвардом «Рейнджерс», он очень усердно работает

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал выступление российского форварда Павла Бучневича в победной встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3).

«Очень весело играть с этим парнем в одном звене. Видеть, как он вырос за последнее время. Буч очень усердно работает, стал нашим топовым форвардом. Играет в любых ситуациях, полезен и в атаке, и в защите. Я очень рад его прогрессу и тому, что Павел — мой партнёр по тройке», — приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич оформил хет-трик матче с «Нью-Джерси». Его одноклубник Артемий Панарин набрал четыре очка: сделал ассистентский хет-трик и забросил одну шайбу.