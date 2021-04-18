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Бучневич стал 1-м игроком в истории «Рейнджерс», который оформил хет-трик в день рождения

Бучневич стал 1-м игроком в истории «Рейнджерс», который оформил хет-трик в день рождения
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3).

Как отмечает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», российский форвард стал первым игроком в истории «Рейнджерс», которому удалось отметиться хет-триком в свой день рождения.

Напомним, 17 апреля «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз» на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 6:3 (3:0, 1:1, 2:2).

На 8-й минуте Бучневич броском в пустые ворота отличился после передач Артемия Панарина и Мики Зибанеджада. На 12-й минуте при игре в большинстве российский форвард подобрал шайбу на правом фланге, сместился в центр и бросил точно в верхний угол. На 59-й минуте Бучневич забросил шайбу в пустые ворота.

Бучневич: хет-трик — лучший подарок, жаль, что день рождения только раз в году
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