Бучневич стал 1-м игроком в истории «Рейнджерс», который оформил хет-трик в день рождения

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3).

Как отмечает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», российский форвард стал первым игроком в истории «Рейнджерс», которому удалось отметиться хет-триком в свой день рождения.

Напомним, 17 апреля «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз» на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 6:3 (3:0, 1:1, 2:2).

На 8-й минуте Бучневич броском в пустые ворота отличился после передач Артемия Панарина и Мики Зибанеджада. На 12-й минуте при игре в большинстве российский форвард подобрал шайбу на правом фланге, сместился в центр и бросил точно в верхний угол. На 59-й минуте Бучневич забросил шайбу в пустые ворота.