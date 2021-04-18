Источник: Дмитрий Кагарлицкий выйдет на рынок свободных агентов

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий выйдет на рынок свободных агентов, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Отмечается, что новый главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов отказался от услуг хоккеиста, и теперь нападающий продолжит карьеру в новом клубе. В качестве потенциальной замены Кагарлицкому бело-голубые рассматривают вариант с форвардом «Ак Барса» Станиславом Галиевым, который становится неограниченно свободным агентом.

Напомним, ранее стало известно об интересе «Динамо» к нападающего казанцев. Контракт Галиева с «Ак Барсом» истекает 30 апреля, после чего 29-летний форвард станет неограниченно свободным агентом в КХЛ. Соглашение Кагарлицкого также истекает 30 апреля.