Найт: игра ЦСКА во многом похожа на игру «Авангарда» — структурированность, много работы

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.

«Волнительно. Хоккеисты именно для этого и играют. Этот сезон сложился для нас хорошо, мы много работали, и сейчас это приносит свои плоды — мы в финале!

Радоваться ещё не время, впереди много работы. Нам предстоит встреча с сильным противником. Понятно, что это сильная команда. Если посмотреть на регулярку, а затем на плей-офф, становится ясно, насколько они хороши. Их игра во многом похожа на нашу — структурированность, большой объём работы.

Серия однозначно будет боевой и сведётся к деталям. Нам нужно быть сфокусированными и полностью готовыми", — приводит слова Найта официальный сайт «Авангарда».