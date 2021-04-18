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ЦСКА — «Авангард». Платная прямая трансляция
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Найт: игра ЦСКА во многом похожа на игру «Авангарда» — структурированность, много работы

Найт: игра ЦСКА во многом похожа на игру «Авангарда» — структурированность, много работы
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.

«Волнительно. Хоккеисты именно для этого и играют. Этот сезон сложился для нас хорошо, мы много работали, и сейчас это приносит свои плоды — мы в финале!

Радоваться ещё не время, впереди много работы. Нам предстоит встреча с сильным противником. Понятно, что это сильная команда. Если посмотреть на регулярку, а затем на плей-офф, становится ясно, насколько они хороши. Их игра во многом похожа на нашу — структурированность, большой объём работы.

Серия однозначно будет боевой и сведётся к деталям. Нам нужно быть сфокусированными и полностью готовыми", — приводит слова Найта официальный сайт «Авангарда».

ЦСКА будет работать, «Авангард» попробует кайфовать. Чего ждать от финала Кубка Гагарина
Армейцы очень сильны и ещё не насытились победами. Но и «Авангард» уже готов брать трофей.
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