Найт: игра ЦСКА во многом похожа на игру «Авангарда» — структурированность, много работы
Нападающий «Авангарда» Корбан Найт поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.
«Волнительно. Хоккеисты именно для этого и играют. Этот сезон сложился для нас хорошо, мы много работали, и сейчас это приносит свои плоды — мы в финале!
Радоваться ещё не время, впереди много работы. Нам предстоит встреча с сильным противником. Понятно, что это сильная команда. Если посмотреть на регулярку, а затем на плей-офф, становится ясно, насколько они хороши. Их игра во многом похожа на нашу — структурированность, большой объём работы.
Серия однозначно будет боевой и сведётся к деталям. Нам нужно быть сфокусированными и полностью готовыми", — приводит слова Найта официальный сайт «Авангарда».
ЦСКА будет работать, «Авангард» попробует кайфовать. Чего ждать от финала Кубка Гагарина
Армейцы очень сильны и ещё не насытились победами. Но и «Авангард» уже готов брать трофей.
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