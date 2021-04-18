Шарипзянов: ЦСКА не просто так в финале. Да и «Авангард» не просто так

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.

«Самые прекрасные ощущения, такое хорошее настроение. Постараемся сохранить его на все матчи. Эмоции немножко переполняют, но перед встречей поспим, успокоимся, подготовлю голову, подготовлюсь сам — и всё будет хорошо.

Хорошая команда, такая же, что и все предыдущие. Играли очень хорошо в нападении. Не просто так в финале. Да и мы не просто так в финале. Всё будет зависеть от обороны. Хорошо сыграем в обороне — свои моменты реализуем. Будем играть в свой хоккей. Скорости, скорости и ещё раз скорости. Мы скоростная команда, они тоже скоростная команда. Играем в давление. Я думаю, это будет довольно интересная серия, в которой и нам будет интересно поиграть", — приводит слова Шарипзянова официальный сайт омичей.