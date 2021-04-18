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Н. Коваленко: этот год в «Локомотиве» я потерял. Доверие — только в сборной, это отдушина

Н. Коваленко: этот год в «Локомотиве» я потерял. Доверие — только в сборной, это отдушина
Хоккей / КХЛ 0
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Форвард «Локомотива» Николай Коваленко подвёл итоги клубного сезона и поделился впечатлениями от приглашения в сборную России.

«Честно скажу, клубным сезоном недоволен, год я потерял. До этого два сезона в «Локомотиве» прогрессировал, но нынешним летом ещё в тренировочном лагере без объяснения причин сразу получил место лишь в четвёртом звене.

Молодому хоккеисту трудно расти, играя 10 минут в четвёртой тройке, без возможности реализации большинства. В итоге в регулярке забил лишь шесть голов и отдал шесть передач, хотя наше звено делало всё возможное, чтобы помочь команде — отсюда показатель полезности «+17».

После выступления за сборную на Шведских играх мне дали в клубе немного поиграть в большинстве. Но если весь сезон его не тренируешь, наблюдаешь за ним со стороны, то трудно сразу включиться. В итоге вернулся в четвёртую тройку.

Вопросы — к тренерам «Локомотива»? Я всегда стараюсь задавать вопросы только себе. Но чувствую, что в этом сезоне доверие, а значит, и профессиональный рост, есть только в сборной.

Вообще я очень благодарен национальной команде за то, что меня вызвали на Шведские игры и пригласили сейчас на Еврочеллендж. Сборная для меня — как отдушина, заставляет не унывать, а работать ещё больше. С нетерпением жду поездки в Новогорск», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.

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