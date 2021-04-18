Канарейкин: не кажется, что ЦСКА фаворит. Вообще думаю, что сегодня победит «Авангард»

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мыслями от финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом».

«Жду хорошего хоккея. Хотелось бы увидеть полную серию, чтобы для болельщиков был настоящий праздник. К этой встрече команды подошли, пройдя разные пути. ЦСКА убедительно обыграл СКА, у них было время восстановиться, набраться сил, травмы залечить. «Авангард», который провёл очень плотную серию, набрал хороший игровой ритм. Интересно посмотреть на серию именно с этой точки зрения.



Мне не кажется, что ЦСКА очевидный фаворит. Далеко не будем заглядывать. Вообще думаю, что сегодня «Авангард» победит 2:1.



Хартли и Никитин? Игорь хорошо адаптирован, давно работает, уже выигрывал трофеи. Хартли провёл хороший первый сезон. Уже можно сказать, что для «Авангарда» результат положительный, но команде всегда хочется большего. У неё есть всё: плотность состава, бюджет, великолепные исполнители. Проблем вообще нет. Это две самые укомплектованные команды сезона», — сказал Канарейкин в беседе с Александром Ершовым.