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ЦСКА — «Авангард». Платная прямая трансляция
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Канарейкин: не кажется, что ЦСКА фаворит. Вообще думаю, что сегодня победит «Авангард»

Канарейкин: не кажется, что ЦСКА фаворит. Вообще думаю, что сегодня победит «Авангард»
Хоккей / КХЛ 0
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мыслями от финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом».

«Жду хорошего хоккея. Хотелось бы увидеть полную серию, чтобы для болельщиков был настоящий праздник. К этой встрече команды подошли, пройдя разные пути. ЦСКА убедительно обыграл СКА, у них было время восстановиться, набраться сил, травмы залечить. «Авангард», который провёл очень плотную серию, набрал хороший игровой ритм. Интересно посмотреть на серию именно с этой точки зрения.

Мне не кажется, что ЦСКА очевидный фаворит. Далеко не будем заглядывать. Вообще думаю, что сегодня «Авангард» победит 2:1.

Хартли и Никитин? Игорь хорошо адаптирован, давно работает, уже выигрывал трофеи. Хартли провёл хороший первый сезон. Уже можно сказать, что для «Авангарда» результат положительный, но команде всегда хочется большего. У неё есть всё: плотность состава, бюджет, великолепные исполнители. Проблем вообще нет. Это две самые укомплектованные команды сезона», — сказал Канарейкин в беседе с Александром Ершовым.

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