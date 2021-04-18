Василевский впервые в сезоне потерпел поражение дома. Его серия побед вошла в историю

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил четыре шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (3:5).
Россиянин отразил 27 бросков по своим воротам из 31. Поражение на домашней арене стало для него первым в сезоне. До этого Василевский выиграл 14 матчей подряд при коэффициенте надёжности 1,50 и 94,6% сейвов.
Как сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке, это 2-я по продолжительности серия домашних побед со старта сезона в истории НХЛ.
Рекордная серия принадлежит Жилю Жильберу («Бостон Брюинз», 1973/1974, 16 побед), на третьем месте Кен Драйден («Монреаль Канадиенс», 1978/1979, 12).
Кроме того, серия Василевского вошла в топ-10 по количеству домашних побед подряд на всех отрезках сезона.
Рекорд принадлежит Тайни Томпсону («Бостон», 1929/1930, 20 побед), на втором месте идёт Джимми Ховард («Детройт Ред Уингз», 2011/2012, 17 побед), на третьем — Жильбер.
- 18 апреля 2021
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