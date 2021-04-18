Лайпсик: после 3-0 со СКА игроки ЦСКА чисто по-человечески немножко расслабились

Нападающий ЦСКА Брендан Лайпсик поделился ожиданиями от финальной серии с «Авангардом».

«Это будет самая важная серия плей-офф в карьере? Да, думаю, это так. Я играл некоторые важные матчи в АХЛ, но впереди меня действительно ждёт самая важная серия в жизни.



Что случилось с командой в четвёртом и пятом матчах со СКА? Они играли здорово и совершили меньше ошибок. Мы понимали, что это будет долгая серия, едва ли кто-то рассчитывал, что мы выиграем всухую. Но после того, как счёт стал 3-0, мы чисто по-человечески немножко расслабились, и дела пошли не по нашему сценарию. Но мы собрались и взяли шестую встречу.



Преимущество домашнего льда будет иметь значение? Мы хорошо играли в регулярном чемпионате, чтобы заслужить преимущество своего льда. Надеюсь, нам удастся использовать этот козырь. «Авангард» доказал, что иногда домашняя площадка не имеет большого значения, поэтому будем готовы. Нам нужен очень хороший старт. Омск выиграл все четыре матча на выезде, его игроки уверены в себе в гостевых встречах. Нам важно сыграть агрессивно на домашней площадке.



Как играется в звене с Марио Кемпе и Антоном Слепышевым? Было здорово сыграть с ними, но, пожалуй, мы не создали столько моментов в атаке, столько бы нам хотелось. Уверен, что нашему звену удастся показать хорошую игру в финальной серии.



Что скажу болельщикам перед главной серией сезона? Мы будем играть ответственно и упорно трудиться в каждой смене. Обещаю, мы отдадим всё, что у нас есть, и оставим все силы на льду, чтобы порадовать их и завоевать чемпионство», — приводят слова Лайпсика «Известия».