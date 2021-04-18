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ЦСКА — «Авангард»: Готовец удвоил преимущество гостей

ЦСКА — «Авангард»: Готовец удвоил преимущество гостей
Хоккей / КХЛ 0
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Сегодня, 18 апреля, в столице Российской Федерации на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и омским «Авангардом» (счёт в матче — 0:2, идёт второй период).

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте встречи — отличился нападающий омичей Егор Чинахов. Ему ассистировали Семён Чистяков и Оливер Каски.

На 31-й минуте встречи омичи увеличили преимущество в счёте — отличился Кирилл Готовец, которому ассистировали Сергей Точинский и Кирилл Семёнов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале встречаются одни и те же команды. Они играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 в КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.

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