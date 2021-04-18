Марун — о травме Стэмкоса: это огромная потеря для нашей команды

Нападающий «Тампы» Патрик Марун прокомментировал травму Стивена Стэмкоса. 8 апреля Стэмкос был травмирован в третьем периоде поединка против «Коламбус Блю Джекетс», после чего сообщалось, что он не поможет команде в семи ближайших матчах.



«Это огромная потеря для нашей команды. Мне жаль Стэммера. Надеюсь, он вернется в состав скорее раньше срока, чем после него Сейчас он очень позитивно настроен, но для нас это огромная потеря. Он наш капитан, он наш бомбардир, и он делает много мелочей, которые люди не замечают. Мы просто должны продолжать находиться рядом с ним, и его партнеры должны поддерживать его, потому что сейчас он переживает трудный период.



У нас всегда был менталитет „следующего в строю“. Независимо от того, кто входит в наш состав на игру. Очевидно, что нам не хватало Стэмкоса на протяжении всего прошлого плей-офф, но он вышел на лед (в одной игре) и забил важный гол. Он влияет на игру.



Конечно, мы не сможем компенсировать его результативность, но это менталитет „следующего в строю. Просто каждый должен выходить на лед и играть свою роль, выходить и выполнить свою работу, чтобы наша команда была там, где она должна быть. Это будут важнейшие 12 игр, и нам просто нужно подготовиться к ним и подготовиться к плей-офф. Мы должны продолжать строить нашу игру в правильном ключе“, — приводит слова Маруна официальный сайт НХЛ.

Купер: сезон для Стэмкоса ни в коем случае не окончен