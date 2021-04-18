«Авангард» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина

В первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась победой «Авангарда» со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте встречи — отличился нападающий омичей Егор Чинахов. Ему ассистировали Семён Чистяков и Оливер Каски.



На 31-й минуте встречи омичи увеличили преимущество в счёте — отличился Кирилл Готовец, которому ассистировали Сергей Точинский и Кирилл Семёнов.



ЦСКА удалось сократить отставание в счёте на 42-й минуте — отличился Андрей Локтионов.



На 52-й минуте омичам удалось снова увеличить отрыв усилиями Рида Буше.



В концовке встречи ЦСКА выпустил на лёд шестого полевого игрока. Точка в матче была поставлена на 58-й минуте — отличился Илья Каблуков, забросивший шайбу в пустые ворота.

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Таким образом, «Авангард» повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч финала состоится 20 апреля в Москве.