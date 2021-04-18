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«Авангард» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина

«Авангард» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ 0
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В первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась победой «Авангарда» со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 1-й матч
18 апреля 2021, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Чинахов (Чистяков, Каски) – 15:57' (5x5)   0:2 Готовец (Толчинский, Семёнов) – 30:42' (5x5)   1:2 Локтионов – 41:01' (5x5)   1:3 Буше (Найт, Толчинский) – 51:23' (5x4)   1:4 Каблуков (Потапов) – 57:38' (en)

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте встречи — отличился нападающий омичей Егор Чинахов. Ему ассистировали Семён Чистяков и Оливер Каски.

На 31-й минуте встречи омичи увеличили преимущество в счёте — отличился Кирилл Готовец, которому ассистировали Сергей Точинский и Кирилл Семёнов.

ЦСКА удалось сократить отставание в счёте на 42-й минуте — отличился Андрей Локтионов.

На 52-й минуте омичам удалось снова увеличить отрыв усилиями Рида Буше.

В концовке встречи ЦСКА выпустил на лёд шестого полевого игрока. Точка в матче была поставлена на 58-й минуте — отличился Илья Каблуков, забросивший шайбу в пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Авангард» повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч финала состоится 20 апреля в Москве.

Календарь плей-офф КХЛ
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