Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение в первом матче финала Кубка Гагарина
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение своих подопечных от «Авангарда» в первом матче финала Кубка Гагарина.
«Соперник произвёл больше силовых приёмов и заблокировал больше бросков, потому что больше хотел выиграть? Есть логика в ваших словах, есть логика в этой статистике», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Встреча завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу омской команды. В составе победителей отличились Егор Чинахов, Кирилл Готовец, Рид Буше и Илья Каблуков. В составе армейцев заброшенной шайбой отметился Андрей Локтионов.
Таким образом, «Авангард» повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч финала состоится 20 апреля в Москве.
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