Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение в первом матче финала Кубка Гагарина

Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение своих подопечных от «Авангарда» в первом матче финала Кубка Гагарина.

«Соперник произвёл больше силовых приёмов и заблокировал больше бросков, потому что больше хотел выиграть? Есть логика в ваших словах, есть логика в этой статистике», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Встреча завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу омской команды. В составе победителей отличились Егор Чинахов, Кирилл Готовец, Рид Буше и Илья Каблуков. В составе армейцев заброшенной шайбой отметился Андрей Локтионов.

Таким образом, «Авангард» повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч финала состоится 20 апреля в Москве.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021