Готовец: в «Авангарде» понимают, что победа в конференции — не конечная цель в плей-офф

Защитник «Авангарда» Кирилл Готовец прокомментировал итоги первого матча финала Кубка Гагарина с московским ЦСКА (4:1).



«Опять же, как и «Ак Барс», ЦСКА агрессивно начинал периоды, жёсткая, быстрая игра. Хорошо, что мы выдержали этот натиск соперника, а потом уже перешли к своему плану. Ничего особенного в моей клюшке нет. Я обычно разными забивал «Ак Барсу» и ЦСКА, сегодня вообще новую взял и забил. Мой голеадорский успех? Так просто получается. Партнёры хорошо отдают передачи, мне остаётся только в створ попасть.



Нам надо было понимать, что победа над «Ак Барсом» в финале Востока – это не конечная наша цель в плей-офф. Порадовались, но практически сразу же начали готовиться к ЦСКА. Казань и ЦСКА — это примерно одинаковые команды, хороший, системный соперник, играют мощно, есть техничные ребята.



Считаю, что нам хватит физики на продолжение серии. Мы весь сезон так играем, делаем акцент на блокированные броски. Сейчас не делаем ничего нового, чего не было бы в сезоне», — передаёт слова Готовца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Шедевр «ястребов» в большинстве добил ЦСКА! «Авангард» начал финал КХЛ с уверенной победы Омск выдержал стартовый натиск армейцев, а затем не оставил им ни шанса на успех.