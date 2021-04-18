Локтионов: не считаю, что у ЦСКА что-то не получилось. Просто мы не использовали моменты

Нападающий ЦСКА Андрей Локтионов прокомментировал поражение московской команды от омского «Авангарда» в первом матче финала Кубка Гагарина.
«Не такое начало серии, как мы хотели бы видеть. Будет о чём подумать нам перед следующим матчем, но ничего страшного, серия идёт до четырёх побед. Не сказал бы, что у ЦСКА что-то не получилось сегодня. Мы не использовали свои моменты, а они забили. Просто в завершении атак надо добавить», — передаёт слова Локтионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Встреча завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу омской команды. В составе победителей отличились Егор Чинахов, Кирилл Готовец, Рид Буше и Илья Каблуков. В составе армейцев заброшенной шайбой отметился Андрей Локтионов.
Таким образом, «Авангард» повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч финала состоится 20 апреля в Москве.
- 18 апреля 2021
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