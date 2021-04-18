«Авангард» впервые за девять лет выиграл матч в финальной серии КХЛ

В первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась победой «Авангарда» со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).
Для омской комманды эта победа стала первой в финалах Кубка Гагарина за девять лет. До 2021 года омский клуб дважды выходил в финал плей-офф. В сезоне-2011/2012 омичи встречались с московским «Динамо», уступив в финале со счётом 3-4. Во второй раз — в сезоне-2018/2019, однако та серия завершилась со счётом 4-0 в пользу московского ЦСКА.
Таким образом, «Авангард» не выигрывал матчей в финальных сериях Кубка Гагарина с 19 апреля 2012 года, когда четвёртая игра серии с «Динамо» завершилась победой омичей со счётом 2:1 в овертайме.
- 18 апреля 2021
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