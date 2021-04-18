Артемий Панарин опередил Валерия Каменского по результативным передачам в НХЛ

В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». «Рейнджерс» открыли счёт в матче на седьмой минуте — отличился Крис Крайдер, которому ассистировали Мика Зибанеджад и Артемий Панарин.
Для Панарина эта результативная передача стала 302-й в 425 матчах за карьеру в НХЛ. Артемий вышел на 20-е место по передачам в лиге среди российских игроков, превзойдя результат Валерия Каменского (301 в 637).
Ближайший соотечественник, которого может опередить 29-летний Панарин, — нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, на счету которого 326 передач в 515 матчах. Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову — 696 передач в 1248 матчах.
- 18 апреля 2021
-
22:47
-
22:32
-
22:10
-
22:05
-
22:00
-
21:28
-
21:05
-
20:57
-
20:55
-
20:49
-
20:39
-
20:26
-
20:10
-
20:07
-
19:49
-
19:31
-
18:49
-
18:38
-
18:10
-
17:05
-
16:50
-
16:21
-
16:15
-
15:55
-
15:30
-
15:00
-
14:43
-
14:25
-
13:57
-
13:31
-
13:11
-
12:47
-
12:28
-
12:13
-
11:58