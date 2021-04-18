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Артемий Панарин опередил Валерия Каменского по результативным передачам в НХЛ

Артемий Панарин опередил Валерия Каменского по результативным передачам в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». «Рейнджерс» открыли счёт в матче на седьмой минуте — отличился Крис Крайдер, которому ассистировали Мика Зибанеджад и Артемий Панарин.

Для Панарина эта результативная передача стала 302-й в 425 матчах за карьеру в НХЛ. Артемий вышел на 20-е место по передачам в лиге среди российских игроков, превзойдя результат Валерия Каменского (301 в 637).

Ближайший соотечественник, которого может опередить 29-летний Панарин, — нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, на счету которого 326 передач в 515 матчах. Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову — 696 передач в 1248 матчах.

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