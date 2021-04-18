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Георгиев получил травму в конце первого периода и вернулся на лёд в начале второго отрезка

Георгиев получил травму в конце первого периода и вернулся на лёд в начале второго отрезка
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Рейнджерс» открыли счёт в матче на седьмой минуте — отличился Крис Крайдер, которому ассистировали Мика Зибанеджад и Артемий Панарин. На 15-й минуте команда из Нью-Йорка увеличила преимущество в счёте — отметился российский нападающий Виталий Кравцов.

За две минуты до конца первого игрового отрезка голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев получил травму и был заменён на Игоря Шестёркина, однако смог вернуться на лёд в начале второго периода.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Рейнджерс».

Ранее Шестёркин установил самую продолжительную серию клуба без пропущенных шайб за 94 года среди вратарей-новичков.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Шестёркин провёл 26 игр и оформил два шат-аута.

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