Михаил Мальцев забросил пятую шайбу в дебютном сезоне в НХЛ

В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».



«Рейнджерс» открыли счёт в матче на седьмой минуте — отличился Крис Крайдер, которому ассистировали Мика Зибанеджад и Артемий Панарин. На 15-й минуте команда из Нью-Йорка увеличила преимущество в счёте — отметился российский нападающий Виталий Кравцов.



Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Алекси Лафренье «Дэвилз» ответили точным броском российского нападающего Михаила Мальцева.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Мальцева эта шайба стала пятой в сезоне-2020/2021 Национальной хоккейной лиги. Всего на его счету 6 (5+1) очков в нынешнем сезоне.