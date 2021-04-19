Бадюков — о матче с ЦСКА: это не тактическая победа Хартли. Не было тактической задумки

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ Алексей Бадюков поделился впечатлениями от первого матча финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» (1:4).



«Это была очень хорошая и открытая игра. Мне больше понравился «Авангард», потому что они реализовали своё преимущество по броскам в створ— 17:5. У ворот Юханссона было в два раза больше моментов. Омичи создавали больше опасности, даже ведя счёте.



Это не тактическая победа Хартли, здесь вообще о какой-то тактической задумке говорить нельзя. У ЦСКА прослеживалось желание сыграть на пятаке, а «Авангард» к игре с «Ак Барсом» научился не пускать туда соперника.



Меня удивило, как сыграл ЦСКА в третьем периоде. Вроде сократили отрыв в счёте, но сразу же последовал неплохой ответ «Авангарда». Дальше мы увидели более опасные моменты армейцев, только когда сняли вратаря — момент Телегина, например.



Я скорее понимаю, что не получилось у ЦСКА, чем что именно получилось у «Авангарда». У армейцев было слишком много брака. Для победы в следующих матчах им надо забрасывать первыми. В девяти последних играх омичи выигрывали, если забрасывали первыми», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Шедевр «ястребов» в большинстве добил ЦСКА! «Авангард» начал финал КХЛ с уверенной победы Омск выдержал стартовый натиск армейцев, а затем не оставил им ни шанса на успех.