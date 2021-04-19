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«Айлендерс» в овертайме обыграли «Филадельфию». У Сорокина третий «сухарь» в сезоне

«Айлендерс» в овертайме обыграли «Филадельфию». У Сорокина третий «сухарь» в сезоне
Хоккей / НХЛ 0
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 1:0.

Точный бросок на 3-й минуте овертайма американского защитника «Айлендерс» Ника Ледди принёс «островитянам» победу в этом матче.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 30 бросков по воротам в этом матче и провёл 3-ю сухую игру в сезоне.

Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 27 минут 47 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «0».

«Нью-Йорк Айлендерс», набрав 60 очков в 45 встречах, занимает 2-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Филадельфия Флайерз» (47) – 6-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2021, понедельник. 01:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 1
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ледди (Пажо, Эберле) – 62:23' (3x3)

В другом матче игрового дня «Вегас Голден Найтс» второй раз кряду обыграл на выезде «Анахайм Дакс» (5:2), одержав 6-ю победу кряду. Российский форвард «Анахайма» Александр Волков провёл на льду 14 минут 56 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1», не отметившись результативными действиями.

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НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Пасиоретти (Мартинес, Стоун) – 03:25' (5x5)   1:1 Комтуа (Мэнсон, Ракелль) – 06:23' (5x5)   1:2 Пьетранджело (Пасиоретти, Мартинес) – 14:46' (5x5)   1:3 Руа (Каррье, Уайтклауд) – 22:43' (5x5)   2:3 Хайнен (Хенрик, Сильверберг) – 34:06' (5x5)   2:4 Стоун (Теодор, Флёри) – 38:13' (5x4)   2:5 Так (Руа, Носек) – 58:33' (en)
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