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«Айлендерс» в овертайме обыграли «Филадельфию». У Сорокина третий «сухарь» в сезоне

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 1:0.

Точный бросок на 3-й минуте овертайма американского защитника «Айлендерс» Ника Ледди принёс «островитянам» победу в этом матче.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 30 бросков по воротам в этом матче и провёл 3-ю сухую игру в сезоне.

Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 27 минут 47 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «0».

«Нью-Йорк Айлендерс», набрав 60 очков в 45 встречах, занимает 2-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Филадельфия Флайерз» (47) – 6-е.

В другом матче игрового дня «Вегас Голден Найтс» второй раз кряду обыграл на выезде «Анахайм Дакс» (5:2), одержав 6-ю победу кряду. Российский форвард «Анахайма» Александр Волков провёл на льду 14 минут 56 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1», не отметившись результативными действиями.

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