Форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов поделился эмоциями от первого гола в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов поделился эмоциями от первой заброшенной в НХЛ шайбы.
«Я очень рад, что сегодня забил. Это невероятное чувство, когда ты забрасываешь свою первую шайбу в НХЛ. Буду рассказывать своим детям об этом.
Я ещё не брал телефон в руки, поэтому насчёт поздравлений пока не скажу. А вообще в этом эпизоде постарался сыграть очень активно, как я могу. Просто не думал о том, что забью гол. Но мне отдали передачу, и получилось забить. Не было такого, что я прямо был очень зациклен на заброшенной шайбе. Но мне отдали пас, и нужно было бросить. Я бросил — и попал, повезло. Заброшенную шайбу отдам бате, у него там своя коллекция.
На каком уровне сейчас нахожусь? Тяжёлый вопрос, но я чувствую себя всё лучше с каждым днём. А ещё с каждым днём прибавляется всё больше уверенности. Стараюсь в каждом матче показывать свои лучшие качества», — приводит слова Кравцова официальный сайт НХЛ на русском языке.
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