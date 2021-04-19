Форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов поделился эмоциями от первого гола в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов поделился эмоциями от первой заброшенной в НХЛ шайбы.

«Я очень рад, что сегодня забил. Это невероятное чувство, когда ты забрасываешь свою первую шайбу в НХЛ. Буду рассказывать своим детям об этом.

Я ещё не брал телефон в руки, поэтому насчёт поздравлений пока не скажу. А вообще в этом эпизоде постарался сыграть очень активно, как я могу. Просто не думал о том, что забью гол. Но мне отдали передачу, и получилось забить. Не было такого, что я прямо был очень зациклен на заброшенной шайбе. Но мне отдали пас, и нужно было бросить. Я бросил — и попал, повезло. Заброшенную шайбу отдам бате, у него там своя коллекция.

На каком уровне сейчас нахожусь? Тяжёлый вопрос, но я чувствую себя всё лучше с каждым днём. А ещё с каждым днём прибавляется всё больше уверенности. Стараюсь в каждом матче показывать свои лучшие качества», — приводит слова Кравцова официальный сайт НХЛ на русском языке.