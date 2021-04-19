Куинн: все игроки «Рейнджерс» должны выдерживать давление, когда мы бьёмся за плей-офф
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн подвёл итоги встречи с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:3).
«Если мы играем под таким давлением, когда бьёмся за плей-офф, то все должны это давление выдерживать. И каждый должен вносить свой вклад в общую победу. И отдельные тройки, и связки игроков, и каждый хоккеист. Зачастую бывает, что один или несколько ребят могут перевернуть ход любого матча. У нас есть цель, и мы к ней все вместе идём», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
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