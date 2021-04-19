Главный тренер «Айлендерс» Тротц прокомментировал шат-аут Ильи Сорокина

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал игру вратаря Ильи Сорокина, отразившего 30 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (1:0 ОТ).
«Мы не выиграли бы матч, если у нас не было бы того первого периода, который он провёл. Мы медленно выходили в атаку, не были резкими и не были преданы битве. Нужен вратарь, чтобы иногда вести игру», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.
Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 1:0. Точный бросок на 3-й минуте овертайма американского защитника «Айлендерс» Ника Ледди принёс «островитянам» победу в этом матче.
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