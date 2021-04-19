Сорокин — о шат-ауте с «Филадельфией»: приятно не пропускать, но это уже в прошлом
Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин подвёл итог матча регулярного сезона НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (1:0).
«Какие ощущения? Да прекрасные. Я не живу прошлым, анализирую только то, что происходит здесь и сейчас. Приятно не пропускать, но это уже в прошлом», — приводит слова Сорокина TSN.
Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 1:0.
Российский голкипер отразил все 30 бросков по своим воротам. Точный бросок на 3-й минуте овертайма американского защитника «Айлендерс» Ника Ледди принёс «островитянам» победу в этом матче.
«Айлендерс» в овертайме обыграли «Филадельфию». У Сорокина третий «сухарь» в сезоне
Рекомендуем вам
- 19 апреля 2021
-
12:00
-
11:31
-
11:00
-
11:00
-
10:53
-
10:31
-
10:13
-
09:53
-
09:30
-
09:13
-
08:58
-
08:33
-
08:01
-
06:38
-
04:47
-
04:30
-
04:15
- 18 апреля 2021
-
23:51
-
23:11
-
22:47
-
22:32
-
22:10
-
22:05
-
22:00
-
21:28
-
21:05
-
20:57
-
20:55
-
20:49
-
20:39
-
20:26
-
20:10
-
20:07
-
19:49
-
19:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам