Сорокин — о шат-ауте с «Филадельфией»: приятно не пропускать, но это уже в прошлом

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин подвёл итог матча регулярного сезона НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (1:0).



«Какие ощущения? Да прекрасные. Я не живу прошлым, анализирую только то, что происходит здесь и сейчас. Приятно не пропускать, но это уже в прошлом», — приводит слова Сорокина TSN.



Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 1:0.

Российский голкипер отразил все 30 бросков по своим воротам. Точный бросок на 3-й минуте овертайма американского защитника «Айлендерс» Ника Ледди принёс «островитянам» победу в этом матче.