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Вратарь «Ванкувера» Холтби сделал шикарный сейв «мельницей»

Вратарь «Ванкувера» Холтби сделал шикарный сейв «мельницей»
Хоккей / НХЛ 0

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал на своём льду «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2.

В середине третьего периода при счёте 2:1 в пользу «Ванкувера» игроки «Торонто» имели возможность сравнять счёт. Нападающий «кленовых листьев» Уэйн Симмондс получил шайбу перед воротами и попытался обыграть голкипера «Кэнакс» Брэйдена Холтби. Вратарь успел поставить клюшку, но шайба подлетела, направившись прямо в ворота. Тем не менее Холтби, исполнив «мельницу», ногой смог отбить снаряд.

Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

«Ванкувер» одержал волевую победу над «Торонто», отыграв первый матч с 25 марта
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