Ушёл из жизни первый чемпион мира и олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шувалов

Сегодня, 19 апреля, в возрасте 97 лет умер Виктор Шувалов. Информацию «Чемпионату» подтвердили в пресс-службе ЦСКА.
Предполагается, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
Он был первым чемпионом мира (1954) и олимпийским чемпионом (1956). На Олимпиаде он принял участие в семи матчах, забросив пять шайб. На чемпионатах мира Шувалов отыграл 15 встречах, в которых отличился 13 раз. На его счету 150 матчей в чемпионатах СССР и 222 заброшенные шайбы.
Виктор Шувалов — олимпийский чемпион (1956), двукратный чемпион мира (1954, 1956) и трёхкратный чемпион Европы (1954, 1955, 1956). Он являлся заслуженным мастером спорта СССР по хоккею с шайбой (1953). Шувалов — многократный чемпион СССР (1951-1953, 1955 и 1956).
Свою игровую карьеру он провёл в «Дзержинце», ВВС МВО, ЦСКА и СКВО.
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