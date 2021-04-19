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Ушёл из жизни первый чемпион мира и олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шувалов

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ушёл из жизни первый чемпион мира и олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шувалов
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Сегодня, 19 апреля, в возрасте 97 лет умер Виктор Шувалов. Информацию «Чемпионату» подтвердили в пресс-службе ЦСКА.

Предполагается, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Он был первым чемпионом мира (1954) и олимпийским чемпионом (1956). На Олимпиаде он принял участие в семи матчах, забросив пять шайб. На чемпионатах мира Шувалов отыграл 15 встречах, в которых отличился 13 раз. На его счету 150 матчей в чемпионатах СССР и 222 заброшенные шайбы.

Виктор Шувалов — олимпийский чемпион (1956), двукратный чемпион мира (1954, 1956) и трёхкратный чемпион Европы (1954, 1955, 1956). Он являлся заслуженным мастером спорта СССР по хоккею с шайбой (1953). Шувалов — многократный чемпион СССР (1951-1953, 1955 и 1956).

Свою игровую карьеру он провёл в «Дзержинце», ВВС МВО, ЦСКА и СКВО.

Экс-хоккеисту ЦСКА Виктору Шувалову вручили орден «За заслуги перед Отечеством»
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