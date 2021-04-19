Маршан, набравший четыре очка в матче с «Вашингтоном», признан первой звездой дня
Национальная хоккейная лига на официальном сайте подвела итоги игрового дня.
Третьей звездой стал нападающий «Баффало Сэйбрз» Сэм Райнхарт. В домашней встрече с «Питтсбург Пингвинз» канадский форвард оформил дубль и помог переиграть «пингвинов». Одна их заброшенных шайб оказалась победной.
Вторая звезда — нападающий «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват. В домашнем матче с «Торонто Мэйпл Лифс» он поучаствовал во всех трёх голах своей команды. Сначала начал камбек с 0:2 заброшенной шайбой, потом отдал ассист на Нильса Хёгландера, а на 2-й минуте овертайма забил, принеся «Ванкуверу» победу.
Первой звездой признан нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (6:3).
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