Маршан, набравший четыре очка в матче с «Вашингтоном», признан первой звездой дня

Национальная хоккейная лига на официальном сайте подвела итоги игрового дня.



Третьей звездой стал нападающий «Баффало Сэйбрз» Сэм Райнхарт. В домашней встрече с «Питтсбург Пингвинз» канадский форвард оформил дубль и помог переиграть «пингвинов». Одна их заброшенных шайб оказалась победной.



Вторая звезда — нападающий «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват. В домашнем матче с «Торонто Мэйпл Лифс» он поучаствовал во всех трёх голах своей команды. Сначала начал камбек с 0:2 заброшенной шайбой, потом отдал ассист на Нильса Хёгландера, а на 2-й минуте овертайма забил, принеся «Ванкуверу» победу.



Первой звездой признан нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (6:3).

«Бостон» обыграл «Вашингтон», у Кузнецова и Орлова по голевой передаче