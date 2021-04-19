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Этап Евротура в Чехии пройдёт в «пузыре» и без зрителей

Этап Евротура в Чехии пройдёт в «пузыре» и без зрителей
Хоккей / Евротур 0

Генеральный секретарь Федерации хоккея Чехии Мартин Урбан рассказал, что Чешские игры пройдут в формате «пузыря».

Чешский этап Евротура пройдёт в Праге с 12 по 15 мая.

Ранее в формате «пузыря» также прошли три предыдущих этапа Евротура.

«Да, на турнире будет организован «пузырь», как и на предыдущих этапах Евротура в этом сезоне», — приводит слова Урбана ТАСС.

Кроме того, он отметил, что турнир пройдёт без зрителей. В таком же формате проходил этап в Швеции. В России и Финляндии зрители были допущены только на матчи команд-хозяек.

Напомним, Россия досрочно выиграла Евротур, одержав победы в каждом из уже прошедших этапов: Кубке Карьяла, Кубке Первого канала и на Шведских хоккейных играх. У российской команды 24 очка после девяти матчей.

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