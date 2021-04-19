Состав юниорской сборной Беларуси на чемпионат мира в США

Федерация хоккея Беларуси опубликовала состав юниорской сборной на чемпионат мира в США. На групповом этапе Беларусь сразится с командами из Швеции, Швейцарии, Латвии и Канады.



Вратари: Иван Жигалов (2003, СДЮШОР ХК «Юность-Минск), Тихон Чайка (2003, СДЮШОР ХК «Юность-Минск/ Минская СДЮШОР БФСО «Динамо»), Ян Шостак (2004, Минская СДЮШОР БФСО «Динамо»).



Защитники: Дмитрий Кузьмин (2003, Минская СДЮШОР БФСО «Динамо»), Никита Парфенюк (2003, ДЮСШ по звс г.Кобрина), Илья Гаврилов (2003, МХК Спартак-Москва, МХЛ), Даниил Рогач (2003, Лидская ДЮСШ по хоккею с шайбой), Арсений Сазанович (2003, ДЮСШ ХК «Шахтер-Солигорск»), Никита Стасенко (2003, ДЮСШ ХК «Гомель»), Максим Сущинский 2003, (ДЮСШ «Бобруйск-Арена»/ СДЮШОР ХК «Юность-Минск), Павел Камко (2004, СДЮШОР ХК «Юность-Минск»).



Нападающие: Иван Аношко (2004, Минская СДЮШОР БФСО «Динамо»), Егор Игнатенко (2003, ДЮСШ ХК «Витебск»/Минская СДЮШОР БФСО «Динамо»), Андрей Лошко (2004, ЦОР г.Жлобина), Мирослав Михалев (2003, СДЮШОР по хоккею с шайбой г.Минска/ СДЮШОР ХК «Юность-Минск» / Минская СДЮШОР БФСО «Динамо»), Илья Морозов (2003, ЦОР г.Жлобина), Федор Николаеня, Захар Польшаков (оба – 2003, СДЮШОР ХК «Юность-Минск»), Егор Сидоров (2003, ДЮСШ ХК «Витебск»/Минская СДЮШОР БФСО «Динамо»), Даниил Сотишвили (2003, ДЮСШ ХК «Химик-Новополоцк»/Минская СДЮШОР БФСО «Динамо»), Владислав Шило (оба – 2003, СДЮШОР ХК «Юность-Минск», Егор Голубов (2004, ЦОР г.Гродно), Егор Клавдиев, Герман Яваш (оба – 2003, СДЮШОР ХК «Юность-Минск/ Минская СДЮШОР БФСО «Динамо»), Данила Климович (2003, СДЮШОР г.Пинска).



«Ребята из юниорской сборной уже успели доказать, что они способны на многое. В прошлом сезоне они обратили на себя внимание многих хоккейных специалистов, выиграв Высшую лигу. В этом – не затерялись и продолжили бесстрашно сражаться уже в Экстралиге. После двусторонки с национальной командой их заряженность отметил и Михаил Захаров, а он-то уж точно умеет разглядеть таланты. Это команда со своей философией и своим характером. Уверен, что и в США они будут бороться в каждом матче. Условия будут непростыми, но они одинаковы для всех команд. Нам же остается только верить в ребят и поддерживать их в каждом матче», – цитирует председателя ФХБ Дмитрия Баскова официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

Напомним, что юниорский чемпионат мира пройдёт в США с 26 апреля по 6 мая.