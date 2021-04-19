Курц: Летунов достиг своего потолка, за Барабановым надо смотреть в АХЛ

Обозреватель издания The Athletic Кевин Курц прокомментировал ситуацию с российскими нападающими «Сан-Хосе Шаркс» Максимом Летуновым и Александром Барабановым, которые после окончания сезона могут стать неограниченно свободными агентами.
«Летунов в нынешнем сезоне не появлялся в матчах НХЛ и в свои 25 лет, вероятно, достиг своего потолка. Я не вижу особого смысла возвращать его из фарм-клуба. Что касается Барабанова, то он был приобретён в дедлайн в обмен на Антти Суомелу, и нужно посмотреть, как он будет выступать в АХЛ в ближайшие пару недель», – отметил Курц.
Летунов в 29 матчах АХЛ в сезоне-2020/2021 набрал 9 (9+0) очков. Барабанов провёл 13 матчей за «Торонто Мэйпл Лифс» (1 передача) и 2 игры за фарм-клуб «Торонто Марлис» (2 гола, 3 передачи).
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