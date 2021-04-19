Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Источник: нападающий Анатолий Никонцев продолжит карьеру в «Металлурге»

Источник: нападающий Анатолий Никонцев продолжит карьеру в «Металлурге»
Хоккей / КХЛ 0

Одним из новичков магнитогорского «Металлурга» в грядущем межсезонье станет форвард Анатолий Никонцев, у которого заканчивается контракт со «Спартаком». Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

В текущем сезоне Никонцев провёл 46 игр в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 22 очка за результативность: забросил 11 шайб и отдал 11 передач. В плей-офф форвард сыгал четыре матча, но голевыми действиями не отметился.

В КХЛ нападающий выступал за «Автомобилист», «Спартак» и «Северсталь».

В нынешнем розыгрыше КХЛ «Спартак» завершил регулярный чемпионат на восьмом месте и вышел в Кубок Гагарина, где в 1/4 финала Западной конференции уступил в серии московскому ЦСКА со счётом 0-4.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021