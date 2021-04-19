«Создадим хоккейную Суперлигу». «Ак Барс» обратился с шутливым призывом к клубам КХЛ

Казанский «Ак Барс» в твиттере отреагировал на создание футбольной Суперлиги.
«Короче создаем хоккейную суперлигу и под шумок разыгрываем Суперкубок Гагарина. Кому из клубов интересно − пишите в ЛС», – написала пресс-служба казанцев в «твиттере» клуба.
Напомним, что в европейской Суперлиге будут участвовать 12 клубов-основателей, в числе которых «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Барселона», «Ювентус» и ещё 8 ведущих команд Европы. Отметим, что Российская Премьер-Лига выступила против создания лиги.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, обогнав омский «Авангард» на шесть очков. В плей-офф казанцы дошли до финала конференции, где уступили тому же «Авангарду» – 3-4.
- 19 апреля 2021
-
18:20
-
18:11
-
16:45
-
16:36
-
16:33
-
16:20
-
15:57
-
15:40
-
15:16
-
14:45
-
14:12
-
13:45
-
13:19
-
12:33
-
12:32
-
12:00
-
11:31
-
11:00
-
11:00
-
10:53
-
10:31
-
10:13
-
09:53
-
09:30
-
09:13
-
08:58
-
08:33
-
08:01
-
06:38
-
04:47
-
04:30
-
04:15
- 18 апреля 2021
-
23:51
-
23:11
-
22:47