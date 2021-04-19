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«Создадим хоккейную Суперлигу». «Ак Барс» обратился с шутливым призывом к клубам КХЛ

«Создадим хоккейную Суперлигу». «Ак Барс» обратился с шутливым призывом к клубам КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» в твиттере отреагировал на создание футбольной Суперлиги.

«Короче создаем хоккейную суперлигу и под шумок разыгрываем Суперкубок Гагарина. Кому из клубов интересно − пишите в ЛС», – написала пресс-служба казанцев в «твиттере» клуба.

Напомним, что в европейской Суперлиге будут участвовать 12 клубов-основателей, в числе которых «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Барселона», «Ювентус» и ещё 8 ведущих команд Европы. Отметим, что Российская Премьер-Лига выступила против создания лиги.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, обогнав омский «Авангард» на шесть очков. В плей-офф казанцы дошли до финала конференции, где уступили тому же «Авангарду» – 3-4.

«Барселона», «Реал», «Ювентус» и ещё 9 топ-клубов подтвердили участие в Суперлиге
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