Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Форвард «Коламбуса» Доми не сыграет с «Флоридой» по решению тренера

Форвард «Коламбуса» Доми не сыграет с «Флоридой» по решению тренера
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Макс Доми не примет участие в матче Национальной хоккейной лиги против «Флориды Пантерз», сообщает журналист Аарон Портцлайн в «твиттере».

По информации источника, канадец останется вне заявки по решению главного тренера Джона Тортореллы.
В текущем сезона НХЛ Доми провёл 46 игр и набрал 19 очков за результативность: забросил семь шайб и отдал 12 передач.

Ранее нападающий выступал в НХЛ за «Аризону Кайотс» и «Монреаль Канадиенс».

После 46 игр «Коламбус» с 39 очками занимает седьмое место в таблице Центрального дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

Напомним, что «Коламбус» и «Флорида» сыграют 20 апреля в 2:00 мск.

25 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения «Коламбусу»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021