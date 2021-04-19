Форвард «Коламбуса» Доми не сыграет с «Флоридой» по решению тренера

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Макс Доми не примет участие в матче Национальной хоккейной лиги против «Флориды Пантерз», сообщает журналист Аарон Портцлайн в «твиттере».

По информации источника, канадец останется вне заявки по решению главного тренера Джона Тортореллы.

В текущем сезона НХЛ Доми провёл 46 игр и набрал 19 очков за результативность: забросил семь шайб и отдал 12 передач.

Ранее нападающий выступал в НХЛ за «Аризону Кайотс» и «Монреаль Канадиенс».

После 46 игр «Коламбус» с 39 очками занимает седьмое место в таблице Центрального дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

Напомним, что «Коламбус» и «Флорида» сыграют 20 апреля в 2:00 мск.