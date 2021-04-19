«Нью-Джерси» подписал трёхлетний контракт новичка с Александром Хольцем

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Нападающий шведского «Юргордена» Александр Хольц подписал трёхлетний контракт новичка с «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает официальный «твиттер» «Дэвилз».

«Мы подписали с Александром Хольцем трехлетний контракт новичка. Добро пожаловать в Джерси!» – написал клуб в «твиттере».

Напомним, что «Нью-Джерси» выбрал Хольца на драфта НХЛ-2020 под общим седьмым номером.

В текущем сезоне форвард выступал за шведский «Юргорден». В регулярном чемпионате хоккеист провёл 40 игр и набрал 18 очков за результативность: забросил семь шайб и отдал 11 передач. В плей-офф нападающий провёл три встречи и набрал четыре очка (2+2).

В Национальной хоккейной лиге «Нью-Джерси» с 44 очками занимает седьмое место в таблице Восточного дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.