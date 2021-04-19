Сын Ларионова: три худшие команды из НХЛ должны вылетать в АХЛ каждый год

Игорь Ларионов-младший поделился мнением о том, что худшие клубы НХЛ должны вылетать в АХЛ каждый год.

Три худшие команды из НХЛ должны вылетать в АХЛ каждый год. АХЛ и ECHL – это тупики для большинства игроков. У них не так много шансов заявить о себе. В Европе из-за системы повышения и понижения в классе много звёзд появляется, когда они переходят из низших лиг.

Представьте, что лучший бомбардир ECHL подписывает контракт с командой АХЛ, которая может повыситься в классе. Тогда за три года не было бы в НХЛ столько плохих команд. Ты получаешь такой результат, потому что собрал плохую команду.

С системой из трёх лиг маленькие рынки могут вырасти и стать такими же большими, как лучшие клубы. Например, «Лестер». Это американская мечта. Шанс подняться с нуля на вершину равен росту.

Представьте, что такая команда, как «Сан-Диего» могла бы повыситься в классе. Она бы привлекла много хороших игроков. Я поставил бы на то, что российский или иностранный инвестор вложилмного денег в создание огромного бренда. Например, как Шейх Мансур в «Манчестер Сити». Теперь они во всём мире», – написал Ларионов в «твиттере».