Источник: Галиев, Доус, Да Коста, Песонен и Викстранд покинут «Ак Барс»

Нападающие казанского «Ак Барса» Станислав Галиев, Найджел Доус, Стефан да Коста и Харри Песонен, а также защитник Микаэль Викстранд покинут клуб в нынешнее межсезонье, сообщает «БИЗНЕС Online».



По информации источника, решение о продлении контракта с голкипером Адамом Рейдеборном ещё не принято. Ещё одному легионеру – Патрису Кормье предложен контракт с понижением в зарплате.

Ранее сообщалось, что Галиев может присоединиться к московскому «Динамо».



В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, обогнав омский «Авангард» на шесть очков. В плей-офф казанцы дошли до финала конференции, где уступили тому же «Авангарду» – 3-4.