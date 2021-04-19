Источник: Галиев, Доус, Да Коста, Песонен и Викстранд покинут «Ак Барс»
Нападающие казанского «Ак Барса» Станислав Галиев, Найджел Доус, Стефан да Коста и Харри Песонен, а также защитник Микаэль Викстранд покинут клуб в нынешнее межсезонье, сообщает «БИЗНЕС Online».
По информации источника, решение о продлении контракта с голкипером Адамом Рейдеборном ещё не принято. Ещё одному легионеру – Патрису Кормье предложен контракт с понижением в зарплате.
Ранее сообщалось, что Галиев может присоединиться к московскому «Динамо».
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, обогнав омский «Авангард» на шесть очков. В плей-офф казанцы дошли до финала конференции, где уступили тому же «Авангарду» – 3-4.
Источник: форвард «Ак Барса» Галиев близок к переходу в «Динамо»
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