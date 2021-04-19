Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Источник: Галиев, Доус, Да Коста, Песонен и Викстранд покинут «Ак Барс»

Источник: Галиев, Доус, Да Коста, Песонен и Викстранд покинут «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающие казанского «Ак Барса» Станислав Галиев, Найджел Доус, Стефан да Коста и Харри Песонен, а также защитник Микаэль Викстранд покинут клуб в нынешнее межсезонье, сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации источника, решение о продлении контракта с голкипером Адамом Рейдеборном ещё не принято. Ещё одному легионеру – Патрису Кормье предложен контракт с понижением в зарплате.

Ранее сообщалось, что Галиев может присоединиться к московскому «Динамо».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, обогнав омский «Авангард» на шесть очков. В плей-офф казанцы дошли до финала конференции, где уступили тому же «Авангарду» – 3-4.

Источник: форвард «Ак Барса» Галиев близок к переходу в «Динамо»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021