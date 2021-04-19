Панарин вошёл в топ-3 звезды недели в НХЛ

Стали известны три лучших игрока прошедшей недели Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке. Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой прошедшей недели.

Первая звезда – голкипер «Баффало Сэйбрз» Дастин Токарски. Вратарь сделал 128 сейвов при 137 бросках. Всего у канадца девять игр в текущем сезоне.

Второй звездой признан российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. 14 апреля Панарин забросил во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0), 16 апреля оформил дубль в игре с «Дэвилз», а 17-го забросил шайбу и отдал три результативные передачи. В заключительном матче недели с «Нью-Джерси» Панарин оформил ассистентский дубль.

Замкнул тройку лучших игроков недели форвард «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун. Во встрече с «Лос-Анджелес» форвард забросил шайбу и отдал результативную передачу, в первом матче с «Анахаймом» 17 апреля отдал две передачи, а во втором – 18 апреля – снова забросил и отдал передачу.