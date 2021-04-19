Генменеджер «Аризоны»: рады продлить контракт с Любушкиным. Он надёжный защитник

Генеральный менеджер «Аризоны Кайотс» Билл Армстронг прокомментировал продление контракта с российским защитником Ильёй Любушкиным.

«Мы очень рады продлить контракт с Любушкиным. Он большой, сильный, надежный защитник, который даёт нам физическое присутствие на нашей синей линии. Он также является отличным товарищем по команде, и мы с нетерпением ждём его в нашем составе в следующем сезоне», цитирует Армстронга официальный сайт «Аризоны».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Любушкин провёл 31 встречу и набрал два очка за результативность: забросил одну шайбу и отдал одну передачу.

Напомним, что россиянин продлил контракт с «Аризоной» на один год.

После 45 матчей «Аризона» с 45 очками занимает четвёртое место в западном дивизионе и опережает «Сент-Луис Блюз» на одно очко. Правда у «Блюз» одна игра в запасе.

По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.