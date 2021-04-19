Ярослав Люзенков: это плей-офф, тут нужно выигрывать каждый матч

Главный тренер молодёжной команды «Динамо» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение от «Локо» в третьем финальном матче Кубка Харламова.

«Отдали инициативу, чего нельзя было здесь делать, два периода мы просто смотрели и наблюдали, как играл соперник. В третьем отрезке немного встрепенулись, забили гол, заработали пять минут удаления. Говорили ребятам одно, а выходят и делают другое, вот и не забили. Пожалуйста, хотите своё делать, так выходите, забивайте, нет — тогда выполняйте то, что требуется. В таких играх нельзя так относиться.



— Считается, особенно в скоротечных турнирах, что хуже проиграть где-то на групповом этапе, на ранних стадиях, до сегодняшнего дня ваша команда не проигрывала, насколько это поражение своевременное, и насколько вы уверенны в том, что ребята правильно смогут это поражение переварить?



Первое поражение в плей-офф? Если вы говорите про серию, то мы не думаем ни о каких сериях, какая разница? Тут нужно выигрывать каждый матч, это плей-офф. Проиграли – да, но серия идёт до четырех побед. Сейчас готовимся, уже сейчас начинаем, с ребятами поговорили по горячим следам. И продолжим, может быть, видео посмотрим, здесь ни о каких сериях даже не думаем.



Нужно немного спустить ребят с небес на землю? В какой-то степени можно согласиться с вашими словами, не настолько, что они на небесах летают. Не до конца они понимали, что сегодня их ждёт. Мы им об этом говорили, но они немного нас не услышали.

Матч сместили с основной аренды, но это не повлияет, мы весь сезон играем в Красногорске, а тренируемся в Новогорске. Здорово, что дали сыграть на «ВТБ Арене», поэтому ничего страшного. Если бы сейчас сказали, что будем играть на улице где-нибудь в Норильске, то и туда поедем играть. Нам без разницы, нужно выходить, играть и выигрывать матчи.

Спасибо болельщикам, хоть их было не так много, как ярославских. Весь стадион кричал, но мы все равно слышали их поддержку, спасибо огромное!» – передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.