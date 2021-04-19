ХК «Динамо» – о создании Суперлиги: выигрывали её до того, как это стало мейнстримом
ХК «Динамо» Москва в «твиттере» отреагировало на создание футбольной Суперлиги памятным фото.
«Ах, ну да, забыли напомнить. Выигрывали эту вашу Суперлигу до того, как это стало мейнстримом», – написала пресс-служба клуба в «твиттере».
Напомним, что ранее «Ак Барс» обратился к клубам КХЛ с шутливым призывом.
Напомним, что в европейской Суперлиге будут участвовать 12 клубов-основателей, в числе которых «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Барселона», «Ювентус» и ещё 8 ведущих команд Европы. Отметим, что Российская Премьер-Лига выступила против создания лиги.
В текущем сезоне КХЛ «Динамо» заняло третье место в регулярном чемпионате. В плей-офф бело-голубые обыграли «Северсталь» со счётом 4-1, но уступили СКА – 1-4.
«Создадим хоккейную Суперлигу». «Ак Барс» обратился к клубам КХЛ с шутливым призывом
Рекомендуем вам
- 19 апреля 2021
-
23:39
-
23:06
-
22:56
-
22:15
-
22:10
-
21:42
-
21:37
-
21:22
-
21:16
-
20:41
-
19:51
-
19:35
-
19:20
-
18:58
-
18:20
-
18:11
-
16:45
-
16:36
-
16:33
-
16:20
-
15:57
-
15:40
-
15:16
-
14:45
-
14:12
-
13:45
-
13:19
-
12:33
-
12:32
-
12:00
-
11:31
-
11:00
-
11:00
-
10:53
-
10:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам