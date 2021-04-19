ХК «Динамо» – о создании Суперлиги: выигрывали её до того, как это стало мейнстримом

ХК «Динамо» Москва в «твиттере» отреагировало на создание футбольной Суперлиги памятным фото.

«Ах, ну да, забыли напомнить. Выигрывали эту вашу Суперлигу до того, как это стало мейнстримом», – написала пресс-служба клуба в «твиттере».

Напомним, что ранее «Ак Барс» обратился к клубам КХЛ с шутливым призывом.

Напомним, что в европейской Суперлиге будут участвовать 12 клубов-основателей, в числе которых «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Барселона», «Ювентус» и ещё 8 ведущих команд Европы. Отметим, что Российская Премьер-Лига выступила против создания лиги.



В текущем сезоне КХЛ «Динамо» заняло третье место в регулярном чемпионате. В плей-офф бело-голубые обыграли «Северсталь» со счётом 4-1, но уступили СКА – 1-4.