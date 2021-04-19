Защитник «Ванкувера» Эдлер дисквалифицирован на 2 матча за удар в колено Хайману

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Александр Эдлер дисквалифицирован на две игры за удар в колено хоккеисту «Торонто Мэйпл Лифс» Зака Хаймана, сообщает департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков в «твиттере».
Эпизод произошёл в середине второго периода. Эдлер, пытаясь остановить атаку соперника, жёстко въехал в колено Хайману. После столкновения Хайман покинул площадку, а Эдлер был удалён до конца матча.
Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2. В основное время команды дважды обменялись заброшенными шайбами – за «Ванкувер» отличились Бо Хорват и Нильс Хёгландер, а в составе «Торонто» забрасывали Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс. Всё тот же Хорват принёс «Кэнакс» победу в этом матче, забросив в овертайме и тем самым оформив дубль.
Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 13 минут 22 секунды и завершил встречу с показателем полезности «0», не отметившись результативными действиями.
- 19 апреля 2021
-
23:39
-
23:06
-
22:56
-
22:15
-
22:10
-
21:42
-
21:37
-
21:22
-
21:16
-
20:41
-
19:51
-
19:35
-
19:20
-
18:58
-
18:20
-
18:11
-
16:45
-
16:36
-
16:33
-
16:20
-
15:57
-
15:40
-
15:16
-
14:45
-
14:12
-
13:45
-
13:19
-
12:33
-
12:32
-
12:00
-
11:31
-
11:00
-
11:00
-
10:53
-
10:31