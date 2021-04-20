Артемий Панарин в третий раз подряд признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой российской звездой минувшей недели по версии русскоязычного сайта НХЛ.
Артемий на прошлой неделе набрал 10 (4+6) очков в четырёх матчах, что стало лучшим показателем в НХЛ. Отметим, Панарин в третий раз подряд становится первой российской звездой недели.
Второе место занял форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов. Он набрал 5 (3+2) очков и разделил второе место среди лучших бомбардиров среди россиян с Павлом Бучневичем из «Рейнджерс» (4+1) и Александром Овечкиным из «Вашингтон Кэпиталз» (3+2).
Третьим стал голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Он одержал три победы в четырёх матчах.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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