Артемий Панарин в третий раз подряд признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой российской звездой минувшей недели по версии русскоязычного сайта НХЛ.

Артемий на прошлой неделе набрал 10 (4+6) очков в четырёх матчах, что стало лучшим показателем в НХЛ. Отметим, Панарин в третий раз подряд становится первой российской звездой недели.

Второе место занял форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов. Он набрал 5 (3+2) очков и разделил второе место среди лучших бомбардиров среди россиян с Павлом Бучневичем из «Рейнджерс» (4+1) и Александром Овечкиным из «Вашингтон Кэпиталз» (3+2).

Третьим стал голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Он одержал три победы в четырёх матчах.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.