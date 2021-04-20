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Артемий Панарин в третий раз подряд признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ

Артемий Панарин в третий раз подряд признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой российской звездой минувшей недели по версии русскоязычного сайта НХЛ.

Артемий на прошлой неделе набрал 10 (4+6) очков в четырёх матчах, что стало лучшим показателем в НХЛ. Отметим, Панарин в третий раз подряд становится первой российской звездой недели.

Второе место занял форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов. Он набрал 5 (3+2) очков и разделил второе место среди лучших бомбардиров среди россиян с Павлом Бучневичем из «Рейнджерс» (4+1) и Александром Овечкиным из «Вашингтон Кэпиталз» (3+2).

Третьим стал голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Он одержал три победы в четырёх матчах.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

Панарин вошёл в топ-3 звёзд недели в НХЛ
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