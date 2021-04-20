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Победный буллит Гурьянова принёс «Далласу» победу в матче с «Детройтом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев в серии буллитов (2:2 – основное время, 2:1 – буллиты).

За «Даллас» забивали Роопе Хинц и Джейсон Робертсон. Российский нападающий Денис Гурьянов реализовал победный буллит. Российский голкипер Антон Худобин совершил 20 сейвов. В составе «Детройта» дубль оформил Люк Гленденинг. Российский нападающий Евгений Свечников отметился результативной передачей. Форвард Владислав Наместников очков в этой встрече не набрал.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.