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Победный буллит Гурьянова принёс «Далласу» победу в матче с «Детройтом»

Победный буллит Гурьянова принёс «Далласу» победу в матче с «Детройтом»
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев в серии буллитов (2:2 – основное время, 2:1 – буллиты).

За «Даллас» забивали Роопе Хинц и Джейсон Робертсон. Российский нападающий Денис Гурьянов реализовал победный буллит. Российский голкипер Антон Худобин совершил 20 сейвов. В составе «Детройта» дубль оформил Люк Гленденинг. Российский нападающий Евгений Свечников отметился результативной передачей. Форвард Владислав Наместников очков в этой встрече не набрал.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 апреля 2021, вторник. 02:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Хинц (Хейсканен, Клингберг) – 15:50' (5x4)   1:1 Гленденинг (Свечников, Бьега) – 27:45' (5x5)   2:1 Робертсон (Хинц, Хейсканен) – 31:06' (5x5)   2:2 Гленденинг (Бьега, Хельм) – 36:55' (5x5)   3:2 Гурьянов – 65:00' (ПБ)
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