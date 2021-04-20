Кныжов забросил вторую шайбу в НХЛ, поразив ворота «Вегаса»

В эти минуты в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вегас Голден Найтс» принимает «Сан-Хосе Шаркс». После 1-го периода в счёте ведут гости – 1:0.
На 10-й минуте встречи 23-летний российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов отметился второй заброшенной шайбой в НХЛ, поразив броском от синей линии ворота «Вегаса», которые защищает Робин Ленер.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сан-Хосе Шаркс».
Кныжов проводит свой 45-й матч в текущем регулярном сезоне НХЛ, на его счету теперь стало 8 (2+6) очков при показателе полезности «-6» и 37 минутах штрафного времени. Таким образом, Николаю удалось прервать 7-матчевую серию без набранных очков.
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