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Гол Капризова помог «Миннесоте» одержать четвёртую победу кряду, обыграв «Аризону»

Гол Капризова помог «Миннесоте» одержать четвёртую победу кряду, обыграв «Аризону»
Хоккей / НХЛ 0
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В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» на своём льду принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Миннесоты» забрасывали Кирилл Капризов, Джордан Гринвей, Маркус Юханссон, Кевин Фиала и Юнас Бродин. За «Аризону» отличились Кристиан Фишер и Алекс Голигоски.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Для Капризова этот гол, благодаря которому он набрал 37-е очко и укрепил свою лидирующую позицию в списке лучших снайперов-новичков лиги, стал 18-м в текущем сезоне. В этом матче он провёл на льду 14 минут 48 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1».

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин заработал «-1» за 17.13 на площадке.

«Миннесота Уайлд», набрав 59 очков в 44 встречах, занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Аризона Койотс» (45) – четвёртое.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 апреля 2021, вторник. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Бонино, Фиала) – 09:19' (5x4)   1:1 Фишер – 14:28' (5x5)   1:2 Гринвей (Фолиньо, Эрикссон Эк) – 23:37' (5x5)   1:3 Юханссон (Дамба, Сутер) – 29:38' (5x4)   2:3 Голигоски (Чикран, Келлер) – 41:15' (5x5)   2:4 Фиала (Суси, Коул) – 46:20' (5x5)   2:5 Бродин (Дамба, Бонино) – 57:53' (en)

В другом матче «Нэшвилл Предаторз» оказался сильнее «Чикаго Блэкхоукс» — 5:2. У защитника «Чикаго» Никиты Задорова — «-1» за 22.28 на льду, а у форварда «Предаторз» Якова Тренина одно удаление, один бросок в створ и два силовых приёма.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 апреля 2021, вторник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Дюшейн (Хаула, Беннинг) – 06:22' (5x5)   1:1 Дебринкэт (Зутер, Кейн) – 15:14' (5x4)   2:1 Йернкрок (Гранлунд, Канин) – 24:48' (5x5)   3:1 Экхольм (Джохансен) – 25:39' (5x5)   3:2 Кемпф (Годетт) – 31:52' (5x5)   4:2 Жанно (Эллис) – 40:23' (5x5)   5:2 Канин (Гранлунд, Йернкрок) – 40:41' (5x5)
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