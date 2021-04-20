Гол Капризова помог «Миннесоте» одержать четвёртую победу кряду, обыграв «Аризону»

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В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» на своём льду принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Миннесоты» забрасывали Кирилл Капризов, Джордан Гринвей, Маркус Юханссон, Кевин Фиала и Юнас Бродин. За «Аризону» отличились Кристиан Фишер и Алекс Голигоски.

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Для Капризова этот гол, благодаря которому он набрал 37-е очко и укрепил свою лидирующую позицию в списке лучших снайперов-новичков лиги, стал 18-м в текущем сезоне. В этом матче он провёл на льду 14 минут 48 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1».

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин заработал «-1» за 17.13 на площадке.

«Миннесота Уайлд», набрав 59 очков в 44 встречах, занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Аризона Койотс» (45) – четвёртое.

В другом матче «Нэшвилл Предаторз» оказался сильнее «Чикаго Блэкхоукс» — 5:2. У защитника «Чикаго» Никиты Задорова — «-1» за 22.28 на льду, а у форварда «Предаторз» Якова Тренина одно удаление, один бросок в створ и два силовых приёма.

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