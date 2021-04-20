Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству набранных очков для новичков

В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» на своём льду принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Одним из авторов заброшенных шайб в составе «Миннесоты» стал и 23-летний российский нападающий Кирилл Капризов. Как отмечает пресс-служба НХЛ в своём «твиттере», Капризов набрал 37-е (18+19) очко в 44-й игре сезона и превзошёл рекорд Мариана Габорика (36 очков в 71 встрече) по количеству набранных очков для новичков «Миннесоты».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Также Капризов теперь делит с тем же Габориком первое место по количеству голов в истории хоккеистов-новичков франшизы «Уайлд». У обоих по 18 шайб.

«Миннесота Уайлд», набрав 59 очков в 44 встречах, занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ.