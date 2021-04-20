Эпичный промах Макдэвида в меньшинстве не помешал «Эдмонтону» переиграть «Монреаль»

«Эдмонтон Ойлерз» в матче Национальной хоккейной лиги на домашнем стадионе «Роджерс Плэйс» обыграл «Монреаль Канадиенс» — 4:1.
На 27-й минуте счёт открыли гости — с передачи Кори Перри отличился Эрик Стаал. 36-летний форвард набрал 12-е (5+7) очко в этом сезоне. Ближе к концу второго периода «Эдмонтон» имел прекрасный шанс сравнять счёт, причём в меньшинстве. Голкипер «нефтяников» Майк Смит сделал пас, под который на чужой синей линии открылись Коннор Макдэвид и Ессе Пульюярви. Они убежали вдвоём к воротам «Канадиенс», но в последний момент шайба в простой ситуации сошла у Макдэвида с крюка.
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Тем не менее в третьем периоде «Эдмонтон» полностью перевернул игру, забросив четыре шайбы с 51-й по 59-ю минуту: Макдэвид исправился за промах, забив второй гол своей команды, а также у «Ойлерз» отличились Итан Бир, Пульюярви и Девин Шор.
Российский защитник «Монреаля» Александр Романов за 14 минут и 14 секунд на площадке заработал показатель «+1» – никто из его партнёров не заработал больше.
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