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Эпичный промах Макдэвида в меньшинстве не помешал «Эдмонтону» переиграть «Монреаль»

Эпичный промах Макдэвида в меньшинстве не помешал «Эдмонтону» переиграть «Монреаль»
Хоккей / НХЛ 0
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«Эдмонтон Ойлерз» в матче Национальной хоккейной лиги на домашнем стадионе «Роджерс Плэйс» обыграл «Монреаль Канадиенс» — 4:1.

На 27-й минуте счёт открыли гости — с передачи Кори Перри отличился Эрик Стаал. 36-летний форвард набрал 12-е (5+7) очко в этом сезоне. Ближе к концу второго периода «Эдмонтон» имел прекрасный шанс сравнять счёт, причём в меньшинстве. Голкипер «нефтяников» Майк Смит сделал пас, под который на чужой синей линии открылись Коннор Макдэвид и Ессе Пульюярви. Они убежали вдвоём к воротам «Канадиенс», но в последний момент шайба в простой ситуации сошла у Макдэвида с крюка.

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Тем не менее в третьем периоде «Эдмонтон» полностью перевернул игру, забросив четыре шайбы с 51-й по 59-ю минуту: Макдэвид исправился за промах, забив второй гол своей команды, а также у «Ойлерз» отличились Итан Бир, Пульюярви и Девин Шор.

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов за 14 минут и 14 секунд на площадке заработал показатель «+1» – никто из его партнёров не заработал больше.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 апреля 2021, вторник. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Стаал (Перри) – 26:46' (5x5)   1:1 Бир (Макдэвид, Пульюярви) – 50:49' (5x5)   2:1 Макдэвид – 55:11' (5x5)   3:1 Пульюярви (Макдэвид) – 57:37' (5x5)   4:1 Шор (Ямамото, Расселл) – 58:21' (en)
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