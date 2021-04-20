Бугнер: не думаю, что кто-то побьёт рекорд Марло

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Боб Бугнер высказался о достижении Патриком Марло рекорда НХЛ по количеству проведённых матчей — 1768 игр. Он побил достижение Горди Хоу.



«Вероятно, такое же говорили и о Горди Хоу. СМИ заговорили об этом, и на днях я сказал: разница в игре и скорости, в том, как ребята готовятся и в какой форме они приходят в лагерь. Я не вижу того, кто смог бы продержаться так долго. И вы знаете, сейчас другие деньги. Это тоже имеет значение. То есть, когда Марло начинал карьеру, игрокам не платили так, как сейчас. Ребята сейчас зарабатывают 11-12 миллионов долларов в год и играют до 41 года. Думаю, что такое будет случаться очень, очень редко», — цитирует Бугнера сайт НХЛ.



Марло выступал за «Сан-Хосе» на протяжении 19 сезонов подряд. В сезоне-2015/2016 Патрик набрал 1000-е очко и вместе с «Сан-Хосе» впервые добрался до финала Кубка Стэнли, где «Шаркс» в шести матчах уступили «Питтсбург Пингвинз». После 19 сезонов и 1493 матчей в составе «акул» 2 июля 2017 года двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады подписал трёхлетний контракт с «Торонто Мэйпл Лифс» на общую сумму $ 18,75 млн. Летом 2019 года Патрик покинул «Торонто» и вернулся в родной клуб. В ходе минувшего сезона Марло уходил в «Питтсбург Пингвинз», но в межсезонье снова вернулся в «Сан-Хосе».

Патрик Марло стал рекордсменом НХЛ по количеству матчей