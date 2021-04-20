Воспитанник «Сибири» пополнил тренерский штаб команды

Новым тренером по физической подготовке в «Сибири» стал Евгений Шалдыбин, сообщает официальный сайт новосибирского клуба.
45-летний Шалдыбин является уроженцем Новосибирска и воспитанником местного хоккея. На профессиональном уровне он выступал с 1994 по 2014 год, поиграв в пяти лигах, включая Суперлигу, НХЛ и КХЛ. В 1995 году был выбран в шестом раунде под общим 151-м номером клубом «Бостон Брюинз», однако провёл за чёрно-золотых только три матча. Всего на профессиональном уровне он сыграл 1113 матчей.
Тренерская карьера Шалдыбина началась в 2014 году в команде «Спутник» (Нижний Тагил), затем он работал в «Торпедо» (Усть-Каменогорск). В КХЛ Евгений дебютировал в 2016 году с хабаровским «Амуром», в котором провёл два сезона. С 2018 года работал в тренерском штабе «Автомобилиста».
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